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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نادين نجيم تجرى عملية جراحية لمدة 6 ساعات بسبب انفجار بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 05:46 ص
جريدة الدستور
أحمد عارف
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تعرضت الممثلة اللبنانية نادين نجيم للإصابة نتيجة الانفجار الذي حدث في العاصمة بيروت أمس الثلاثاء وتم نقلها على إثره بأحد مستشفيات لبنان.

وتبين في الدقائق الأخيرة أن الإصابة تسببت في دخولها غرفة العمليات ومكوثها بداخلها لمدة 6 ساعات متواصلة لإجراء عملية جراحية.

وأعلنت الاعلامية اللبنانية ريما نجيم عبر صفحتها على موقع التغريدات "تويتر" أن "الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم تأذت من الانفجار الذي هز بيروت وطمأنت الجمهور.

وكتبت "ريما" في تغريدة لها: "لكل اللي عم يسألوني عن نادين نسيب نجيم وبدّن يطمّنوا عنّا بعتذر كون عم بنقل خبر بيشغل البال بس نادين تأذّت بالانفجار خضعت لعملية جراحية طويلة استمرّت 6 ساعات وهي حاليًا أفضل والأولاد بأمان الحمدلله انشاءلله قريبًا بتحكي معكن هيّ بس طلبت طمّنكن عليها".

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