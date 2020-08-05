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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تسجل 733 حالة وفاة جديدة بكورونا

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 04:21 ص
كورونا في الولايات
كورونا في الولايات المتحدة
وكالات
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سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أربعة ملايين و698818 حالة إصابة بفيروس كورونا، وهي بواقع زيادة 49716 حالة عن الإحصاء السابق، مشيرة إلى أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 733 إلى 155204.

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة مقارنة بتقرير اليوم السابق.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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