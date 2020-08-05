فرنسا ترسل أطنانًا من المعدّات الطبية كمساعدات للبنان

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا سترسل "أطنانا عدة من المعدات الطبية" إلى بيروت بعد الانفجارين اللذين أوديا بـ73 شخصًا على الأقل في العاصمة اللبنانية.وأضاف ماكرون، حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، أن "أطباء طوارئ سيصلون أيضًا إلى بيروت في أسرع وقت ممكن لدعم المستشفيات" هناك.وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت عمّ صداه أنحاء المدينة، حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارئ بعد الانفجار الذي سقط فيه عشرات القتلى وآلاف الجرحى.