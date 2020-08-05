قتلى وجرحى بتحطم طائرة شحن عسكرية كينية جنوب الصومال

تحطمت طائرة شحن عسكرية كينية، اليوم، بإقليم جوبا السفلى جنوبي الصومال.وحسبما أفادت وكالة انباء "فرانس برس"، ذكرت مصادر صومالية أن الحادث أسفر عن مصرع قائد الطائرة وإصابة اثنين من طاقمها.وأشارت إلى أن الطائرة تحطمت لحظة إقلاعها من مطار مدينة طوبلي قرب الحدود الكينية جراء عطل أصاب محركها، واحترقت بالكامل قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من إخمادها.وكانت الطائرة قد حطت قبل ساعتين من تحطمها، وهي تحمل إمدادات عسكرية للقوات الكينية الموجودة بالإقليم، ضمن قوات حفظ السلام الأممية.