رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

نجم الروك الأمريكى نيل يانج يقاضى ترامب

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 06:20 ص
نيل يانج
نيل يانج
وكالات
طباعة
رفع المطرب الأمريكي الشهير نيل يانج دعوى قضائية ضد الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب لاستخدام أغانيه أثناء التجمعات الانتخابية من دون ترخيص.

ويتهم نيل يانج حملة ترامب بانتهاك حقوق الملكية ويطالبها بتعويض قدره 150 ألف دولار، مشيرًا إلى أن الحملة استخدمت اثنتين من أغانيه "Rockin’ in the Free World" و"Devil’s Sidewalk" مرات عديدة بدون الإذن من مالك الحقوق، بما في ذلك أثناء التجمع الانتخابي في مدينة تالسا بولاية أوكلاهوما في يونيو الماضي.

وحسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" أشارت الدعوى إلى أن المطرب "لا يمكن أن يسمح باستخدام مؤلفاته الموسيقية في حملة مروجة للانقسام ومعادية لأمريكا مبنية على الجهل والكراهية".

يذكر أن اسم نيل يانج (74 عاما) أدرج على "الصالة الفخرية للروك آند رول" في عام 1995، وهو من أشهر المطربين الذين يمثلون هذا النوع من الموسيقى.

وكان عشرات المطربين والمغنين بمن فيهم ميك جاجر وإلتون جون وكيث ريتشاردز، والفرق الموسيقية مثل Aerosmith وGreen Day وPearl Jam قد عارضوا استخدام أغانيهم أثناء الفعاليات السياسية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا تعرف على نتيجة الثانوية العامة 2020 | ظهرت الآن من خلال الدستور وبوابة الثانوية العامة

نتائج الصف الثالث الثانوي 2020.. معرفة نتيجة الثانوية العامة بالتفصيل

أعرف نتيجة الثانوية العامة 2020 بعد تعديل تقني في مادة اللغة العربية

والد الأولى علمي بالثانوية: «متابعتش» إعلان النتيجة.. وعرفت من الجيران

الصور

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

«وسط البلد» دون محتفلين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

نادين نجيم تجرى عملية جراحية لمدة 6 ساعات بسبب انفجار بيروت

استعلم فوراً نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس الآن

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم.. نتيجة الثانوية برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس (اضغط هنا) لمعرفة نتيجتك

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

محمود الخطيب «الإنسان»: أمه ماتت فجأة.. وأمير عربي منحه 50 جنيهًا كمصروف شهري

أسرار نجلاء فتحي.. هكذا وقع حليم ورشدي أباظة في غرامي

طقوس هدى سلطان السرية.. لهذا السبب بكت بعد وفاة فاطمة تعلبة

اعترافات سناء جميل: لا أملك مقومات الجمال.. والنقد الموجه لي «هايف»

نجم الساعة

محمود الخطيب «الإنسان»: أمه ماتت فجأة.. وأمير عربي منحه 50 جنيهًا كمصروف شهري

منوعات

نجم الروك الأمريكى نيل يانج يقاضى ترامب

واشنطن تختبر صاروخا عابرا للقارات يحمل 3 رؤوس نووية

رابط مباشر.. نتيجة الثانوية العامة 2020 | التقديم في تنسيق الكليات الصف الثالث

كشوفات نتيجة الثانوية العامة 2020 كاملة.. رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي بالجلوس

مقالات الرأي
منى رجب
عيد الأضحى بملامح مختلفة
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة ممتعة مع الأدب الرهبانى «1-2»
ثروت-الخرباوى
للإخوان حج البيت الأبيض.. أما النشطاء فتكفيهم السفارة
ماجد حبته
ألمانية لا تشم ذيول الألمان
المزيد

الثقافة

غدًا.. «التحيات للنيل» في بيت شعر الأقصر

«اتحاد الناشرين» ينعى ضحايا حادث انفجار بيروت

شومان الثقافية تستضيف نداء شرارة فى أمسية موسيقية

الميول الأدبية لأوائل الثانوية العامة