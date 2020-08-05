نجم الروك الأمريكى نيل يانج يقاضى ترامب

رفع المطرب الأمريكي الشهير نيل يانج دعوى قضائية ضد الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب لاستخدام أغانيه أثناء التجمعات الانتخابية من دون ترخيص.ويتهم نيل يانج حملة ترامب بانتهاك حقوق الملكية ويطالبها بتعويض قدره 150 ألف دولار، مشيرًا إلى أن الحملة استخدمت اثنتين من أغانيه "Rockin’ in the Free World" و"Devil’s Sidewalk" مرات عديدة بدون الإذن من مالك الحقوق، بما في ذلك أثناء التجمع الانتخابي في مدينة تالسا بولاية أوكلاهوما في يونيو الماضي.وحسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" أشارت الدعوى إلى أن المطرب "لا يمكن أن يسمح باستخدام مؤلفاته الموسيقية في حملة مروجة للانقسام ومعادية لأمريكا مبنية على الجهل والكراهية".يذكر أن اسم نيل يانج (74 عاما) أدرج على "الصالة الفخرية للروك آند رول" في عام 1995، وهو من أشهر المطربين الذين يمثلون هذا النوع من الموسيقى.وكان عشرات المطربين والمغنين بمن فيهم ميك جاجر وإلتون جون وكيث ريتشاردز، والفرق الموسيقية مثل Aerosmith وGreen Day وPearl Jam قد عارضوا استخدام أغانيهم أثناء الفعاليات السياسية.