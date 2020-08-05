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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الذهب يتخطى حاجز الـ1000 دولار للمرة الأولى فى التاريخ

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 06:59 ص
الذهب
الذهب
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ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء لتتخطى حاجز الألفي دولار للمرة الأولى في التاريخ إذ تعزز الإقبال على المعدن بفعل أسعار فائدة متدنية والتحفيز الأمريكي لحماية الاقتصاد المتضرر من كورونا.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 1.6 %، إلى 2009.13 دولار للأوقية (الأونصة)، وبحلول الساعة 1842 بتوقيت غرينتش، كان مرتفعا 1.4 بالمئة إلى 2004.35 دولار للأوقية.

وجرت تسوية عقود الذهب الأمريكية الآجلة بزيادة 1.7 %، إلى 2021 دولارا، وذلك بعد أن بلغت هي الأخرى قمة غير مسبوقة عند 2027.30 دولار.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، إن "المحادثات بين قيادات الحزب الديمقراطي بالكونجرس والبيت الأبيض بشأن حزمة جديدة من المساعدات المرتبطة بفيروس كورونا بدأت أخيرا السير في الاتجاه الصحيح".

ويعود ربح الذهب 32% منذ بداية العام، في المقام الأول إلى انخفاض أسعار الفائدة والتحفيز واسع الانتشار من قبل بنوك مركزية حول العالم لتخفيف أثر الضربة الاقتصادية للجائحة.

وسارت المعادن النفيسة الأخرى أيضا على المنوال ذاته، إذ صعدت الفضة 7%، إلى 25.95 دولار للأوقية بدعم بيانات مصانع إيجابية، وكانت في أحدث تعاملات مرتفعة 5.6 بالمئة إلى 25.60 دولار.

وارتفع البلاتين 1.4%، إلى 928.78 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 2.3% إلى 2132.63 دولار للأوقية.

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