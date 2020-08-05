رئيس بيرو يعتزم تغيير الحكومة بعد خسارتها اقتراعا على الثقة

خسر رئيس الوزراء البيروفي المعين حديثا بيدرو كاتريانو اقتراعا على الثقة في المجلس التشريعي (الكونجرس)، ما يجبر الرئيس مارتن فيزكارا على تغيير الحكومة في الوقت الذي تكافح فيه البلاد أزمة فيروس كورونا.وأفادت وكالة الأنباء الوطنية "أندينا" بأن التصويت ضد الحكومة جاء بواقع 37 صوتا مقابل 54 صوتا وامتناع 34 عن التصويت.وكان فيزكارا قام بتغيير رئيس الوزراء والعديد من الوزراء الآخرين في منتصف يوليو بعدما تسببت الأعداد الكبيرة من الإصابات بفيروس كورونا والأزمة الاقتصادية في تراجع شعبيته.وسجلت بيرو أكثر من 430 ألف إصابة بفيروس كورونا، وهي سابع أعلى حصيلة من الإصابات في العالم ومثل كاتريانو أمام الكونجرس لتقديم خطة لإعادة تنشيط الاقتصاد والسعي للحصول على تصويت بالثقة يسمح له بالعمل كرئيس للوزراء.وقال كاتريانو بعد التصويت، الذي تجبره نتيجته على الاستقالة هو وبقية أعضاء الحكومة:"بصفتي ديمقراطيا، أحترم ما تقوله الأغلبية".وقال فيزكارا إن قرار الكونجرس تسبب في "غموض غير ضروري" وأعلن أنه سيعين مجلس وزراء جديدا في غضون 72 ساعة.وذكر رئيس الوزراء للكونجرس أن وباء كورونا يمكن أن يتسبب في ارتفاع الفقر في بيرو، واقترح خطة انتعاش اقتصادي تشمل تقديم حوافز لقطاع التعدين الرئيسي وإجراءات للتخفيف من الفقر.ودعا الرئيس فيزكارا إلى إجراء انتخابات عامة في أبريل.2021