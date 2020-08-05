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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بهاء الحريرى يعلق على انفجار بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 02:34 ص
بهاء الدين الحريري
بهاء الدين الحريري
وكالات
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قال نجل رئيس حكومة لبنان الراحل رفيق الحريري بهاء الدين الحريري، إن ما جرى في مرفأ بيروت كارثة إنسانية، محملا الحكومة والطبقة السياسية المسؤولية عما حدث.

وقال الحريري في تصريحات صحفية إن "ما جرى في بيروت الحبيبة والجريحة كارثة إنسانية تعجز كلماتنا عن وصفها، لكننا نتوجه بالدعاء إلى الله عز وجل أن يرحم الشهداء، وأن يشفي الجرحى".

وأضاف أنه "بما أن الحكومة الحالية والطبقة السياسية الفاسدة والحاكمة يتحملون المسؤولية الكاملة قانونيا وسياسيا ومعنويا عما حدث في مرفأ بيروت فإن السؤال الأهم هنا: كيف يقومون بتخزين مواد شديدة الانفجار- باعترافهم طبعا- في منطقة حيوية مجاورة للسكان، وداخل شريان اقتصادي تمر عبره 70% من الواردات؟".

وتابع: "هذا النظام الفاسد والمؤمن بالمحاصصة، والباحث عن المصالح الضيقة، غير آبه بحياة اللبنانيين المنكوبين. إن مدينة بيروت التي بناها شهيد لبنان الرئيس رفيق الحريري رحمه الله يدمرها الآن هؤلاء علنا، وعلى الشعب أن يحاسبهم عاجلا!".

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت عمّ صداه أنحاء المدينة حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارىء بعد الانفجار الذي سقط فيه عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

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