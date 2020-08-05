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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب تسجيل 1021 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 04:10 ص
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 1021 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 27217 حالة.

وذكرت الوزارة، أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي ضحايا كورونا في المملكة إلى 417.

ووفق بيان الصحة، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد الفحوص بلغ 1311772 حالة منذ بداية انتشار الفيروس.

وتم التأكد من 661 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للمتعافين إلى 19629.

وتشير الأرقام المعلنة إلى عودة الارتفاع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا لما فوق الألف إصابة يوميًا، بعد أن كانت أقل من ذلك بكثير.

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