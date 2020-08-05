حريق هائل بالمنوفية يلتهم الزراعات (صور)

تعالت اثتغاثات المواطنين على حدود قرية دبيركي الواقعه على طريق طملاي بمركز ومدينة منوف عقب نشوب حريق هائل بالأراضي الزراعيه والذي كان على مقربه من كابلات الضغط العالي.وتمكنت قوات الحماية المدنية بالمنوفية من السيطرهةعلى حريق هائل نشب في عدد من الأراضي الزراعية على طريق "طملاي" الجديد بمركز منوف بمحافظة المنوفية، والتهم مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية تصل إلى 3000 متر.وعلى الفور انتقل لموقع الحريق، أشرف الليثى رئيس مركز ومدينة منوف، وسامية سبع نائب رئيس المركز والمدينة، ونائب مأمور مركز الشرطة وعدد من الضباط، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقاتوأكد شهود عيان أن الحريق كبير جدا ونشب في الأراضي الزراعية والعشش بتلك الأراضي، موضحين أن الخطورة الأكبر كانت في وجود كابلات الضغط العالي في محيط الحريق، مما يهدد حياة آلاف المواطنين بقرية دبركي التي كان الحريق على حدودها.وفي الحال دفعت الحماية المدنية بعدد ٦ سيارات إطفاء إلى مكان الواقعة لمحاولة السيطرة على الحريق بعد ارتفاع ألسنة اللهب وصعوبة السيطرة عليه.