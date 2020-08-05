تركيا تسجل ارتفاعًا فى أعداد الإصابات اليومية بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 1083 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 234 ألفا و934 إصابة.وأشارت الوزارة إلى تسجيل 18 وفاة بالفيروس لتبلغ حصيلة الوفيات 5 آلاف و765 حالة.وأكدت الوزارة أنها أجرت اختبارات الكشف عن الفيروس لـ4 ملايين و973 ألفا و466 شخصا.وتشير الأرقام إلى ارتفاع حالات الإصابة اليومية بالوباء وتجاوزها لأول مرة منذ حوالي أسبوعين حاجز الألف إصابة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.