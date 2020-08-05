كاتى بيرى: جميع خططى فاشلة وأتمنى طفل سليم

تستعد المطربة العالمية كاتي بيري لإستقبال طفالها الأول الشهر المقبل بعد أن فشلت جميع خطط إقامة حفل زفافها في الأشهر الماضية.و قالت كاتي بيري في تصريحات خاصة لصحيفة " ذا ميرور": "لا يمكنك التخطيط بعد الآن في 2020 لأن هذه الخطط يتم إلغاؤها دائمًا وجميعها فاشلة، نريد فقط أن ننجب طفلًا سليمًا".ولفتت كاتي بيري الأنظار في ظهورها الأخير أثناء حملها حيث التزمت باستخدام قناع الوجع الطبي كما ارتدت ثوب رمادي واستخدمت حزام من جلد الغزال وقبعة من القش ونظارة شمسية.يشار الي أن كاتي بيري وخطيبها أورلاندو بلوم قرارًا تأجيل زفافهما للمرة الثانية بسبب انتشارفيروس كورونا العالمي وترددت شائعات أنه كان من المفترض ان يقام الزفاف في الشتاء الماضي.