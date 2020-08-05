«شعبة الألعاب» توضح سبب انخفاض الواردات خلال مايو

قال بركات صفا، رئيس شعبة الألعاب بالغرف التجارية، إن هناك انخفاضًا في واردات الألعاب خلال النصف الأول من العام الجاري، بسبب غلق الأسواق وفق تداعيات أزمة كورونا.وأضاف "صفا"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن أسواق الألعاب كانت من السلع المستفيدة من أزمة كورونا، حيث زاد الطلب على شرائها، وخاصة الألعاب المائية والطيارات الورقية.وأوضح رئيس شعبة الألعاب بالغرف التجارية، أن بعض الألعاب كانت اختفت من الأسواق الفترة الماضية بسبب غلق الأسواق، ولكن سيتم توفيرها خلال الفترة المقبلة.وكشفت تقارير صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن تراجع الواردات المصرية من لعب الأطفال تراجعًا ملحوظًا خلال شهر مايو الماضي، حيث بلغ إجمالي الواردات المصرية من لعب الأطفال نحو 5 ملايين و666 ألف دولار، مقابل 10 ملايين و596 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ نحو 4 ملايين و930 ألف دولار.