وزيرة التعاون الدولى تنعى ضحايا انفجار لبنان
الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 01:28 ص
أسماء إبراهيمطباعة
قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدعم للشعب اللبناني عقب الانفجار الكبير الذي شهده مرفأ ميناء بيروت، أمس الثلاثاء.
وكتبت «المشاط»، عبر حسابها الشخصي بموقع «تويتر»: «تضامنًا مع الشعب اللبناني الحبيب، دعواتنا بالسلامة والأمان لكل أم وأب وأخت وأخ لبناني».
وكتبت «المشاط»، عبر حسابها الشخصي بموقع «تويتر»: «تضامنًا مع الشعب اللبناني الحبيب، دعواتنا بالسلامة والأمان لكل أم وأب وأخت وأخ لبناني».