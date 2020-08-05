وزيرة التعاون الدولى تنعى ضحايا انفجار لبنان

قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدعم للشعب اللبناني عقب الانفجار الكبير الذي شهده مرفأ ميناء بيروت، أمس الثلاثاء.وكتبت «المشاط»، عبر حسابها الشخصي بموقع «تويتر»: «تضامنًا مع الشعب اللبناني الحبيب، دعواتنا بالسلامة والأمان لكل أم وأب وأخت وأخ لبناني».