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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العاصفة الاستوائية إساياس تودى بحياة 3 أشخاص فى الولايات المتحدة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 04:29 ص
العاصفة الاستوائية
العاصفة الاستوائية إساياس
وكالات
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اجتاحت العاصفة الاستوائية إساياس الساحل الشرقي للولايات المتحدة، مما تسبب في فيضانات وانقطاع للتيار الكهربائي في مسارها، وقتل شخص على الأقل في نيويورك وآخران في نورث
كارولينا.

وضربت إساياس الساحل الشرقي للولايات المتحدة برياح بلغت أقصى سرعة لها 140 كيلومترا في الساعة، لكن قوتها ضًعفت بعدما وصلت لليابسة بالقرب من شاطئ أوشن أيل في نورث كارولينا، وتراجع تصنيفها إلى عاصفة استوائية، وفقا للمركز الوطني الأمريكي للأعاصير.

وقال روى كوب،ر حاكم ولاية نورث كارولينا، إن عددًا من الأشخاص جرحوا عندما ضرب إعصار ناتج عن العاصفة الاستوائية إساياس حديقة بالولاية تضم منازل خشبية نقالة.

وذكر أن حوالي 355 ألف شخص هم الآن بدون كهرباء، لكنه أشار إلى أن «الضرر عمومًا لم يكن بأي حال من الأحوال كبيرًا، بالشكل الذي كان يمكن أن يكون».

ويمكن أن تشهد نيويورك هبات عاصفة من الرياح تصل سرعتها إلى 140 كيلومترا في الساعة، ومن المحتمل أن تكون الأشد منذ عاصفة ساندي العملاقة عام.2012»،

وقال عمدة المدينة بيل دي بلاسي،و في مؤتمر صحفي، إالجميع يأخذ ذلك على محمل الجد، مطار وإمكانية حدوث فيضانات ورياح وحتى أعاصير محتملة، هذا كثيرلا تخرجوا إذا لم تكن هناك ضرورة لذلك".

وأضاف أنه تم نصب حواجز وسدود في أجزاء من مانهاتن التي ضربها إعصار ساندي.

واضطرت مطاعم وحانات المدينة، التي تعتمد على نشاطها في الهواء الطلق بسبب جائحة فيروس كورونا، إلى تخزين أثاثها الخارجي. ومن المتوقع حدوث انقطاع للتيار الكهربائي.

وأعلن حاكم ولاية نيو جيرسي المجاورة فيل مورفي حالة الطوارئ على مستوى الولاية وأغلق جميع دواوين ومكاتب الولاية ونصح المواطنين بعدم القيادة.

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