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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ليبيا.. أمريكا تجدد تنديدها بالتدخلات العسكرية الأجنبية

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 04:18 ص
روبرت أوبراين
روبرت أوبراين
عبير سليم
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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، مساء الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب تحدث مع عدة قادة في العالم بشأن ليبيا خلال الأسابيع القليلة الماضية، مؤكدًا أنه من الواضح عدم وجود طرف منتصر.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن أوبراين، توضيحه، أن بلاده نددت بكافة التدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا بما فيها استخدام المرتزقة والمتعاقدين العسكريين، مشددة على أن الليبيين أنفسهم هم من يجب أن يعيدوا بناء بلد موحد.

وأضاف أوبراين: "مساعي القوى الأجنبية لاستغلال الصراع تمثل تهديدا خطيرا على الاستقرار الإقليمي".

وحث أوبرين على تطبيق حل بغير استخدام السلاح لسرت والجفرة، ودعا إلى السماح للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا باستئناف العمل.

كما دعا إلى احترام حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة، وإبرام وقف لإطلاق النار عبر محادثات تقودها الأمم المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن مصادر مطلعة، أكدت قبل يومان، أن قيادة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر سلمت، اليوم الأحد، الولايات المتحدة الأمريكية رسالة تطالب فيها بتدخل دولي لمنع وصول السلاح إلى حكومة الوفاق غير الشرعية، مشيرة إلى تضمين الرسالة أيضًا رفض التفاوض مع تركيا.

وأوضحت المصادر في تصريحات لقناة العربية، أن رسالة قيادة الجيش الوطني لأميركا طالبت برقابة دولية على المنافذ البرية والبحرية، لمنع دخول السلاح إلى الوفاق، ومنع نقل أنقرة معدات وأسلحة تركية إلى داخل البلاد.

وأكدت المصادر، أن قيادة الجيش الليبي، متمسكة بعدم الجلوس مع تركيا في أي مفاوضات مقبلة خلال الفترة القادمة، إضافة إلى تمسكها بسحب المرتزقة والميليشيات؛ حيث ترفض انخراط الأخيرة في مؤسسات الدولة كما تخطط حكومة الوفاق لذلك.

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