ترامب: ما وقع فى بيروت يبدو «هجوم مروع»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ما وقع في مرفأ بيروت يبدو هجوما مروعا، حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس".وقال "ترامب"، إنه يرسل تعازيه إلى لبنان في مقتل العشرات وجرح الآلاف في انفجار ضخم في بيروت، والذي وصفه بأنه هجوم، وعرض تقديم المساعدة الأمريكية إلى لبنان.وقال "ترامب"، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض إن "الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة لبنان"، متابعًا: "سنكون هناك للمساعدة. يبدو وكأنه هجوم رهيب".وهز انفجار مرفأ بيروت عمّ صداه أنحاء المدينة حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارىء بعد الانفجار الذي سقط فيه عشرات القتلى وآلاف الجرحى.