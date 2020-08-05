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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«مايكروسوفت» تطلق خدمة بث الألعاب السحابية «إكس كلاود»

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 12:20 ص
مايكروسوفت
مايكروسوفت
أ ش أ
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أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، عملاق صناعة البرمجيات في العالم، أنها ستطلق خدمة بث الألعاب السحابية، المعروفة باسم " المشروع إكس كلاود"، في 15 سبتمبر المقبل، حصريا على الأجهزة المعتمدة على نظام تشغيل "أندرويد".

وستقدم الخدمة الجديدة كجزء من اشتراك "إكس بوكس جيم باس ألتيميت"، بسعر14.99 دولار شهريا، مع وعد بأكثر من 100 لعبة متوفرة على هواتف وحاسبات "أندرويد" اللوحية.

وستقتصر خدمة بث الألعاب الجديدة، في إطلاقها المبدئي على منصة "أندرويد"، ما يعني أنه سيتعين على مستخدمي هواتف "آي فون" الذكية وحاسبات "آي باد" اللوحية، الانتظار.

ومن المقرر إطلاق الخدمة الجديدة الشهر المقبل في 22 دولة؛ من بينها النمسا وبلجيكا وكندا وجمهورية التشيك والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا والمجر وأيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وإسبانيا وكوريا الجنوبية والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

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