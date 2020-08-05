تسجيل ثانى حالة انتحار بسبب الثانوية العامة بالغربية

شهدت قرية صفط تراب، التابعة لمركز المحلة، حالة انتحار ثانية داخل المحافظة، حين أقدم طالب ثانوية عامة على إلقاء نفسه بأحد المصارف المائية بعد فشله في تحقيق النجاح في الثانوية العامة هذا العام.وأقدم الطالب الذى يدعي (يوسف س ح - 17 سنة) مقيم بقرية صفط تراب على الانتحار وإلقاء نفسه بأحد المصارف المائية بالقرية.كان اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز المحلة بورود إشارة لشرطة النجدة بانتحار طالب مقيم بقرية صفط تراب مركز المحلة بعد إلقاء نفسة بأحد المصارف المائية.وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين قيام طالب بالصف الثالث الثانوى بالقفز بأحد المصارف المائية لمروره بأزمة نفسية بعد حصوله على مجموع سيء فى الثانوية العامة، ويواصل رجال الإنقاذ النهرى جهودهم لانتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى المحلة العام.يذكر أن هذه هي حالة الانتحار الثانية بمحافظة الغربية بعد قيام طالبة تدعي "حنان. ر"، 18 سنة، بالانتحار بإلقاء نفسها في نهر النيل فرع دمياط بمدينة سمنود، وتواصل قوات الإنقاذ النهري والضفادع البشرية جهودها لاستخراج جثتها.