جمعية مصارف لبنان: إغلاق جميع البنوك اليوم لمعالجة أضرار انفجار بيروت

أعلنت جمعية مصارف لبنان إغلاق كافة البنوك في عموم البلاد اليوم الأربعاء، وذلك لمعالجة الأضرار المادية البالغة التي طالت فروع البنوك والناجمة عن الانفجار المدمر الذي وقع بالميناء البحري للعاصمة بيروت.ووقع انفجار ضخم، مساء الثلاثاء، في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتجت عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، وقالت وسائل إعلام لبنانية إن المعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية.يشار إلى أن الانفجار أسفر عن مقتل ما يزيد عن 70 شخصا وإصابة نحو 4 آلاف آخرين، وتعرضت العديد من المنشآت والمباني في بيروت لأضرار كبيرة.