مطرانية طنطا تطلق الحلقة الأحدث من «معًا نبني البيت»

بثت مطرانية طنطا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية الحلقة الأحدث من برنامج "معًا نبني البيت" للأنبا بولا.وناقش بولا خلال حلقة اليوم موضوع الجزء الجديد من موضوع "الفحص الطبي السابق للزواج"، وذلك في إطار حرصه على مناقشة الموضوعات التي تخص أمور الأسرة المسيحية والمقبلين على الزواج.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبدء صوم السيدة العذراء مريم الذي يستمر في الفترة من 7 حتى 21 أغسطس الجاري.