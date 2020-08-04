الموبايلات أبرزها.. مصر تخفّض واردات السلع الكمالية خلال 2020

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن واردات المصريين من السلع الكمالية سجلت تراجعًا لمستويات قياسية تزامنًا مع ذروة جائحة كورونا العالمية، ما بين عطور ولعب أطفال وطعام حيوانات وهواتف محمولة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2020.ووفقًا لتقرير صادر عن جهاز الإحصاء، فإن واردات لعب الأطفال هبطت لـ 35.7 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من 2020 مقابل 39.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 4.2 مليون دولار، كذلك تراجعت واردات طعام حيوانات من 54.3 مليون دولار لـ 37 مليون دولار.ولفت التقرير إلى تراجع واردات أجهزة تليفون للأفراد لـ 475 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من 2020 مقابل 628.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 153.4 مليون دولار.