مديرة صندوق النقد الدولى تشيد باتفاق الأرجنتين ودائنيها

أشادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، اليوم الثلاثاء، بالاتفاق الذي توصلت إليه الأرجنتين والدائنون لإعادة هيكلة الديون الخارجية، واصفة إياه بالخطوة المهمة للغاية.و أعربت جورجييفا عن تهانيها لرئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز ووزير الاقتصاد مارتن جوزمان، الذي كان يجري محادثات حتى وقت متأخر من الليل، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن العرض النهائي الذي أرسلته الأرجنتين إلى حملة السندات.وأضافت مديرة الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، "نتطلع إلى نتيجة ناجحة تصب في مصلحة الجميع".يذكر أنه، وبعد أكثر من ثلاثة أشهر من المفاوضات الصعبة، أعلنت حكومة الأرجنتين في وقت سابق اليوم الثلاثاء التوصل إلى اتفاق مع دائنيها لإعادة هيكلة 66 مليار دولار من الديون.