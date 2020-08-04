النمسا تدين تفجيرات بيروت

أعربت النمسا عن تضامنها الشديد مع لبنان بعد التفجيرات الهائلة التي شهدتها البلاد اليوم.وقال وزير الخارجية النمساوي الكسندر شالينبرج، في تصريح اليوم الثلاثاء "لقد صدمنا وحزننا بشدة من الأنباء حول العدد الكبير من القتلى والجرحى جراء الانفجار الهائل في مرفأ بيروت.وأضاف الوزير قائلًا " قلوبنا مع الضحايا وذويهم".وعلي صعيد آخر، أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، استشهاد 67 شخصا على الأقل، فيما أصيب أكثر من ثلاثة آلاف أخرون، جراء الانفجار الضخم الذي هز مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت حسبما ذكرت ذلك قناة العربية الإخبارية مساء اليوم الثلاثاء.ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الدفاع الأعلى، الليلة؛ على خلفية الانفجار المدوي الذي وقع بالميناء البحري للعاصمة بيروت، والذي أسفر عن وقوع أضرار بالغة في كافة أرجاء العاصمة اللبنانية.