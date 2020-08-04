«اتحاد الناشرين» ينعى ضحايا حادث انفجار بيروت

نعى رئيس اتحاد الناشرين المصريين سعيد عبده ضحايا حادث انفجار بيروت.وقال الاتحاد في بيان له اليوم: "يتقدم أعضاء مجلس الإدارة ب‏خالص التعازي والمواساة لجميع الأشقاء في لبنان الحبيب في مصابهم الأليم، داعين الله تعالى أن يحفظ لبنان وشعبها وكما يتقدم بخالص الدعاء المصابين والضحايا للشفاء العاجل".ووقع انفجار ضخم، مساء الثلاثاء، في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، وقالت وسائل إعلام لبنانية إن المعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية.