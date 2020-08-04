وزير يمني: ترحيل الطائفة البهائية انتهاك لحرية الاعتقاد والمواطنة

قال وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، إن عملية التهجير القسري التي تمارسها الحوثي بحق مواطنين يمنيين ونفيهم إلى خارج وطنهم هو انتهاك لحرية الاعتقاد وحق المواطنة المتساوية وتسعى إلى القضاء على التعدد الديني والمذهبي في اليمن بطريقة ممنهجة.وأضاف الوزير، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن الحوثي الإرهابية ارتكبت جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجلها الإجرامي من خلال إعلانها التهجير القسري والترحيل لأفراد الطائفة البهائية إلى خارج اليمن، مؤكدا أن ذلك يأتي ضمن مسلسل الحرب التي تشنها على الأقليات الدينية باليمن.وأشار إلى أن الحوثي لم يتوقف عند ذلك ولكنها عملت على اعتقالهم ومحاكمتهم تحت تهم باطلة لتنتهي آخر المطاف ترحيلهم إلى خارج الوطن بعد أن أصدرت أحكام الإعدام بحقهم بطريقة مخالفة للقوانين الدولية والتشريعات السماوية، لافتًا إلى أن الحوثية سبق وأن قامت بتهجير أفراد من الطائفة اليهودية.