الأمين العام لـ«هيئات الإفتاء»: دعواتنا للبنان أن ينعم بالاستقرار

أعرب الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عن خالص التعازي والمواساة للأشقاء في لبنان حكومة وشعبا، إثر حادث الانفجار الأليم الذي وقع اليوم الثلاثاء بالعاصمة اللبنانية بيروت، مما أدى لسقوط 67 قتيلا وإصابة العشرات.كما أعرب الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، في بيان له، عن صادق دعواته للبنان الشقيق أن تنعم بالاستقرار والأمن والرخاء، متوجها بالدعاء للمولى عز وجل أن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.ووقع انفجار ضخم، مساء الثلاثاء، في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، وقالت وسائل إعلام لبنانية إن المعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية.