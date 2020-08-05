محافظ الغربية يناقش الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ 2020

عقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اجتماعًا بحضور اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، والعميد أحمد البلتاجى بالرقابة الإدارية، والعميد حازم الخول مدير فرع الأمن الوطني بالغربية، واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة.جاء ذلك لمناقشة الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020، والمقررة يومي 11 و12 من شهر أغسطس الجاري، حيث يبلغ عدد الناخبين من لهم حق التصويت 3 ملايين و327 ألفًا و350 مواطنًا والتي سوف تجرى داخل 799 لجنة انتخابية على مستوى مراكز ومدن المحافظة المختلفة داخل 703 مقرات انتخابية.ووجه الجهات المسئولة عن لجان الانتخابات بالتعاون والتنسيق فيما بينهم لتوفير كافة الامكانيات داخل اللجان وجاهزيتها أثناء العملية الانتخابية.وأكد المحافظ ضرورة سلامه وجاهزية المقرات الانتخابية من توافر الإضاءة اللازمة، وكذا سلامة المداخل والمخارج، والعمل على توفير كراسي متحركة للناخبين كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وإقامة سرادق ومظلات على مداخل اللجان وأماكن لجلوس كبار السن، وذلك للعمل على راحتهم خلال أدائهم الانتخابات.كما وجه آيضا بتوفير مياه الشرب والعمل على سلامة دورات المياه وصلاحيتها، مشيرًا إلى اختيار أماكن مؤمنة لوضع المركبات القائمة لنقل أفراد التأمين أثناء الانتخابات وتدبير السيارات المختلفة والأتوبيسات لتجهيز السرادقات الخاصة للجان والتأكد من صلاحيه خطوط التليفونات الأرضية المتواجدة باللجان.وأصدر محافظ الغربية توجيهاته لوكيل وزارة الصحة وهيئة الإسعاف برفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات وتوافر سيارات الإسعاف والعمل على سرعة الوصول للمرضى، مؤكدًا على توافر كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية ومراعات المسافة والالتزام بارتداء الناخبين للكمامات الواقية، وكذا استمرار عملية التطهير قبل وبعد العملية الانتخابية.وأكد محافظ الغربية على أهمية المشاركة فى هذه الانتخابات، وعلى المواطنين الإسراع بالإدلاء بأصواتهم لاستكمال البناء الديمقراطي داخل الدولة، مشيرًا إلى أن محافظة الغربية بها رجال أوفياء يحبون وطنهم، مؤكدًا ضرورة عمل التوعية اللازم للمواطنين على أهمية الخروج والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.