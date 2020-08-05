رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يناقش الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ 2020

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 01:10 ص
اجتماع محافظ الغربية
اجتماع محافظ الغربية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
عقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اجتماعًا بحضور اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، والعميد أحمد البلتاجى بالرقابة الإدارية، والعميد حازم الخول مدير فرع الأمن الوطني بالغربية، واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة.

جاء ذلك لمناقشة الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020، والمقررة يومي 11 و12 من شهر أغسطس الجاري، حيث يبلغ عدد الناخبين من لهم حق التصويت 3 ملايين و327 ألفًا و350 مواطنًا والتي سوف تجرى داخل 799 لجنة انتخابية على مستوى مراكز ومدن المحافظة المختلفة داخل 703 مقرات انتخابية.


ووجه الجهات المسئولة عن لجان الانتخابات بالتعاون والتنسيق فيما بينهم لتوفير كافة الامكانيات داخل اللجان وجاهزيتها أثناء العملية الانتخابية.


وأكد المحافظ ضرورة سلامه وجاهزية المقرات الانتخابية من توافر الإضاءة اللازمة، وكذا سلامة المداخل والمخارج، والعمل على توفير كراسي متحركة للناخبين كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وإقامة سرادق ومظلات على مداخل اللجان وأماكن لجلوس كبار السن، وذلك للعمل على راحتهم خلال أدائهم الانتخابات.


كما وجه آيضا بتوفير مياه الشرب والعمل على سلامة دورات المياه وصلاحيتها، مشيرًا إلى اختيار أماكن مؤمنة لوضع المركبات القائمة لنقل أفراد التأمين أثناء الانتخابات وتدبير السيارات المختلفة والأتوبيسات لتجهيز السرادقات الخاصة للجان والتأكد من صلاحيه خطوط التليفونات الأرضية المتواجدة باللجان.

وأصدر محافظ الغربية توجيهاته لوكيل وزارة الصحة وهيئة الإسعاف برفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات وتوافر سيارات الإسعاف والعمل على سرعة الوصول للمرضى، مؤكدًا على توافر كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية ومراعات المسافة والالتزام بارتداء الناخبين للكمامات الواقية، وكذا استمرار عملية التطهير قبل وبعد العملية الانتخابية.

وأكد محافظ الغربية على أهمية المشاركة فى هذه الانتخابات، وعلى المواطنين الإسراع بالإدلاء بأصواتهم لاستكمال البناء الديمقراطي داخل الدولة، مشيرًا إلى أن محافظة الغربية بها رجال أوفياء يحبون وطنهم، مؤكدًا ضرورة عمل التوعية اللازم للمواطنين على أهمية الخروج والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.
اجتماع محافظ الغربية
اجتماع محافظ الغربية

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«خطأ فادح».. مفاجأة في إحصائيات نتيجة الثانوية العامة 2020

رابط بوابة الثانوية العامة الرسمي للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي

أعرف نتيجة الثانوية العامة 2020 بعد تعديل تقني في مادة اللغة العربية

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس (اضغط هنا) لمعرفة نتيجتك

الصور

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

«وسط البلد» دون محتفلين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

استعلم فوراً نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس الآن

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم.. نتيجة الثانوية برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس (اضغط هنا) لمعرفة نتيجتك

رابط بوابة الثانوية العامة الرسمي للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

محمود الخطيب «الإنسان»: أمه ماتت فجأة.. وأمير عربي منحه 50 جنيهًا كمصروف شهري

أسرار نجلاء فتحي.. هكذا وقع حليم ورشدي أباظة في غرامي

طقوس هدى سلطان السرية.. لهذا السبب بكت بعد وفاة فاطمة تعلبة

اعترافات سناء جميل: لا أملك مقومات الجمال.. والنقد الموجه لي «هايف»

نجم الساعة

محمود الخطيب «الإنسان»: أمه ماتت فجأة.. وأمير عربي منحه 50 جنيهًا كمصروف شهري

منوعات

رابط مباشر.. نتيجة الثانوية العامة 2020 | التقديم في تنسيق الكليات الصف الثالث

كشوفات نتيجة الثانوية العامة 2020 كاملة.. رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي بالجلوس

الثانية مكرر فى الثانوية: الصلاة ودعم الوالدين سر نجاحى (فيديو)

نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر رابط بوابة وزارة التربية والتعليم المصرية

مقالات الرأي
منى رجب
عيد الأضحى بملامح مختلفة
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة ممتعة مع الأدب الرهبانى «1-2»
ثروت-الخرباوى
للإخوان حج البيت الأبيض.. أما النشطاء فتكفيهم السفارة
ماجد حبته
ألمانية لا تشم ذيول الألمان
المزيد

الثقافة

غدًا.. «التحيات للنيل» في بيت شعر الأقصر

«اتحاد الناشرين» ينعى ضحايا حادث انفجار بيروت

شومان الثقافية تستضيف نداء شرارة فى أمسية موسيقية

الميول الأدبية لأوائل الثانوية العامة