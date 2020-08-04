ضبط 1447 هاربًا من تنفيذ الأحكام على مدار 3 أيام بأسوان

شن ضباط مديرية الأمن بمحافظة أسوان بالتنسيق مع فرع الأمن العام، حملات مفاجئة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون بالمحافظة على مدار 3 أيام، نتج عنها تنفيذ 1447حكمًا قضائيًا.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، فضلًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج المواد المخدرة.