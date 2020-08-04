مقتل مصري وفقدان آخر في انفجار بيروت

نعت السفارة المصرية لدى لبنان، اليوم الثلاثاء، وفاة مواطن مصري في بيروت جراء الانفجار العنيف الذي ضرب العاصمة.وقالت السفارة المصرية، في بيان، إن المواطن إبراهيم عبدالمحسن القفاص، استشهد في الانفجار، معربة عن خالص تعازيها لأسرته وذويه، ومعلنة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لشحن الجثمان إلى أرض الوطن.وأبلغ مواطنون مصريون السفارة باختفاء زميلهم المواطن رشدي رشدي أحمد الجمل، الذي كان يتواجد بالقرب من موقع الانفجار، وجار المتابعة مع السلطات اللبنانية للبحث عنه.وأهابت السفارة بأي شخص تتوافر لديه معلومات عن المواطن المذكور التواصل معها.وأعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في وقت سابق، اليوم، عن استشهاد 67 شخصا على الأقل، فيما أصيب أكثر من ثلاثة آلاف آخرين، جراء الانفجار الضخم الذي هز مرفأ العاصمة بيروت.