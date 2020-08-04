خاص| بهاء الدين محمد: «حلاّق السيدات» ألهمني مع إليسا

حالة صاخبة من النجاح أحدثتها اللبنانية إليسا الأيام الماضية خلال طرح أحدث ألبوماتها «صاحبة رأي»، فغالبًا ألبومات إليسا لا تمر مرور الكرام وأن تحظى أغنية أو اثنتين من كل ألبوم بحالة نجاح مختلفة.في ألبوم «صاحبة رأي» أثارت إليسا الجدل مع الجمهور حول أغنيتين «مباحة ليك» و«هعتبرك مت»، فعند الاستماع لكلمات الأغنيتين ستشغر بروح الكاتب الكبير بهاء الدين محمد (2 نوفمبر 1961)، فخلال مشوار فني طويل ستجد أن بهاء الدين هو بطل الأغنية من خلال عبقرية انتقاء الصور والكلمات، فلكل أغنية يقدمها قصة تبدأ وتنتهي وهناك نماذج كثيرة قدمها مع عمرو دياب وسميرة سعيد وجنات وتامر حسني وآخرين من كبار روّاد الطرب العربي.بهاء الدين محمد، قال لـ«الدستور»، إنه سعيد بالحالة الفنية التى حدثت حول الأغنيتين وأنه يرى أن إليسا الأقرب لقلب جمهورها؛ لأنها تصدق الكلمات قبل غنائها وهذا سبب الحالة الفنية التى تتمع بها الفنانة اللبنانية فى كل مشاريعها الغنائية؛ لأنها تصدق الكلمات وبالتالي الجمهور يصدقها، ووصف هذه الحالة الشاعر الكبير أنها بداية جديدة لمشواره الغنائي الفترة المقبلة.في أغنية «هعتبرك مت» نرى أن بهاء الدين اعتمد، مثلما فعل قبل ذلك، كثيرًا على نمط القصة والجمل الصداميه فنجد كلمات الأغنية تعبر عن حالة كل امراة تعرضت للخداع فنجد الكلمات:«هعتبرك مت ومن بكرا أنا هالبس أبيض وأخلي أصحابي وأهلي يهنوني.. هاعتبرك مت ولو جاني مخلوق بعينيه ينكر موتك هاعتبره أنا زيك فـعيوني.. أنا هأمنع حد يجيب سيرتك وهاشيل من صوري كمان صورتك ولحد ما أكره روحك فيك هاعتبرك مت لكن عمري ما هأقول في خيالي الله يرحمه واللي يحبني يدعيلي عليك» الطريف أن الكوبلية الأول للأغنية « هعتبرك مت ومن بكرا أنا هالبس أبيض وأخلي أصحابي وأهلي يهنوني».بهاء يحكي لـ«الدستور» قصة طريفة وهي أنه أثناء كتابة الأغنية جاء فى ذهنه مشهد من أحد أفلام الفنان عبد السلام النابلسي وهو فيلم «حلاّق السيدات» حيث إن بطلي العمل عبد السلام النابلسي والفنانة كريمة ملكة جمال مصر وقتها قرر أن الإنفصال رغبة منها وتم إقامة حفل للطلاق مثل حفلات الزواج، لكن ارتدت أحلام أو الفنانة كريمة فستانًا أسود في هذا الحفل، وهنا قال بهاء الدين محمد: أثناء مشاهدتي للفيلم زمان كان يدور فى ذهني سؤالًا مهمًا وهو لماذا ارتدت أحلام فستانًا أسود خاصة فى يوم تريد فيه التخلص من زوجها فمن المفترض أن يكون سعيد مثلما كتبت فى دعوات حفل الطلاق «طلاق سعيد» فكان يجب أن يكون لون الفستان أبيض.وواصل حديثه: أثناء كتابة الأغنية تذكرت هذا المشهد، وهذه التساؤلات التى كانت تشغلني وقررت أن يكون مطلع الأغنية: «هعتبرك مت ومن بكرا أنا هالبس أبيض وأخلي أصحابي وأهلي يهنوني».الأغنية الأخرى التي قدمها بهاء الدين محمد في الألبوم هي «مباحة ليك» يقدم خلالها بهاء الدين معالجة للأذى الذي تتعرض له كل امرأة وهو ما لاقى تفاعل كبير على منصات السوشيال فور طرحها لما عبرت الأغنية عن لسان حال عدد كبير من السيدات خاصة أن طرح الأغنية تزامن مع انتفاضة السوشيال ضد حالات التحرش التى تتعرض لها المرأة وكانت هذه الصدفة التى حظيت بها الأغنية حيث كانت كلمات الأغنية تقول: «يعنى لا عينى جت فـ عينيك ولا فكرت فـ لحظه فيك ولا حتى بان عليا حاجه تدل على إعجابى بيك ولا حتى وأنا مش واخده بالى غلطت وإتدلعت عليك وبرضه إديت الحق لنفسك تضايقنى وتعدي حدودك وبنظرات عينك تخنُقني بقيت كارهه وجودك مين اللى قلك إنك إنت أى واحده مُباحه ليك يعنى لا همك شكلك إيه طب إيه اللى باقى تخاف عليه ولا حتى هانت عليك كرامتك تقولي انتي رفضاني ليه ؟! وبعد اللى شوفته من رد فعلي مفروض تعيش مكسوره عينيك».يقول بهاء الدين: «الأغنية عبرت عن كل امرأة تعاني من مضايقات الرجال الذين للأسف يعتبرون المرأة التى أمامهم ملكة وتبدأ تحركه غرائزه ويفرضها عليها وأنني أردت أن تعبر الأغنية عن قضية تتعرض لها كل السيدات.أشار بهاء الدين إلى أن انتفاضة السوشيال ميديا ضد التحرش خدمت الأغنية وهذا من حُسن حظي مثلما حدث ذلك أثناء تقديمي لأغنية «واقع مجنون» لسميرة سعيد، فرغم أن الأغنية كنت منذ فترة طويلة إلا أنه بعد طرحها بدأت جائحة كورونا وكانت كلماتها قريبة من حالة الجمهور فى هذه الفترة والتي جاءت:«الشمس طالعة فوق والليل عالأرض ليه أسوار مالهاش بيبان والبحر فاضي ليه طلع المطر لفوق وخلاص ما نزلش تاني الخوف في كل عين اللي بيحصل ده إيه هو المكان ده فين؟ ولا اسمه إيه؟ اسمه الحياة.. إزاي؟ أنا أشك فيه هي الحياة أمال مش عايشة ليه؟ مش حلم ده واقع مجنون».