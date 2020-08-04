«مستثمرو أسيوط»: تدشين المشروعات الجديدة يساعد على النهوض بالاقتصاد المحلي

أكد المهندس علي حمزة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إن تدشين المشروعات الجديدة، وتقليل تكلفة الإنتاج من الإجراءات الهامة التي تساعد على النهوض بالاقتصاد ككل.وقال حمزة لـ"الدستور"، إن حركة الركود التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الأشهر الماضية بسبب وباء كورونا يتطلب تسهيلات وتحفيزات للمستثمرين والصناع من الحكومة، لاستعادة قوة الاقتصاد المحلي مرة أخرى.وأشار إلى أن هناك منافسة قوية بين المنتجات المصرية في الخارج مقارنة بمنتجات الدول الأخرى، مؤكدًا أن واجبنا خفض تكلفة تصنيع المنتجات المحلية للقدرة على المنافسة فى الأسواق الخارجية.