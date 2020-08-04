«الأسقفية الإنجليكانية» تعليقا على انفجار بيروت: نصلى من أجل أسر الضحايا

أعرب الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية عن حزنه بسبب الكارثة التى انتابت لبنان، اليوم الثلاثاء، جراء وقوع انفجارين داخل مرفأ بيروت.وقال "حنا" في بيانه: "نصلى من أجل أسر الضحايا حتى يمنحهم الله العزاء"، داعيا الله أن يمنح الشفاء لكل المصابين.وأضاف: "نتمنى أن يجتاز الشعب اللبناني هذه الظروف الصعبة كما اجتاز كل تحديات الماضى".وقع انفجار ضخم، الثلاثاء، في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه خسائر بشرية وأضرار مادية كبيرة.وأكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أن عدد القتلى جراء تفجيري بيروت وصل حتى الآن إلى 67 قتيلا و3 آلاف مصاب على الأقل، وفقا لقناة العربية.