إصابة أسرة الفنانة سميرة توفيق في انفجارات بيروت

ألحقت تفجيرات لبنان الضرر بأسرة المطربة سميرة توفيق جرّاء إصابة عدد من أفراد أسرتها في لبنان بسبب الانفجارات التي وقعت الثلاثاء، حيث تتابع مطربة لبنان الأخبار المتداولة من مقر إقامتها بأبوظبي.وقالت سميرة توفيق، في تصريحات صحفية اليوم، إنها علمت بإصابة شقيقها وأبناءه إصابات متفاوتة فيما كانت الإصابة البالغة لابنته سارة والتي نقلت على إثرها للمستشفى، وتخضع حاليًا لإجراء أكثر من عملية، مطالبة متابعيها الدعاء للبنان وأهلها بالشفاء العاجل.وشهدت سميرة توفيق الحرب الأهلية في لبنان والتي فقدت فيها زوجة شقيقها وابنة عمها، وهى تقضي فترة نقاهة إثر تعرضها لوعكة صحية ومتواجدة حاليًا في أبوظبي.