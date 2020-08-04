محافظ الغربية من منزل أحد أوائل الجمهورية: ندعم المتفوقين

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، زيارة لمنزل الطالب أشرف أحمد حامد أبو عريضة من قرية الحدادين، ببسيون طالب بالشعبة العلمية رياضيات والحاصل على المركز الثالث مكرر على مستوى الجمهورية.وفي نهاية زيارته عبر محافظ الغربية، عن بالغ سعادته بتفوق أبنائه الذين شرفوا محافظتهم من خلال حصولهم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.وأكد الاستعداد التام لتقديم الدعم وكافة الإمكانيات التي تساعدهم على مواصلة التفوق، مقدما الشكر والتقدير لأولياء الأمور على رعايتهم لأبنائهم حتى تفوقوا، متمنيا لهم المزيد من التفوق في المرحلة الجامعية القادمة.واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020. ومن المنتظر عقد امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة في 22 أغسطس، وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها في الدور الأول، حيث يتم توفير التعقيم اللازم للجان وأدوات التطهير، والكمامات وكل ما يحتاج إليه الطالب، في ظل الضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد.