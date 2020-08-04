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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جمارك بورسعيد تحبط تهريب كمية من الملابس العسكرية

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:29 م
جمارك بورسعيد
جمارك بورسعيد
راندا التوني
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تمكنت الإدارة العامة للوارد بجمارك بورسعيد، برئاسة الجرايحى خميس، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي قطاع الالتزام بالمنطقة الشرقية ومباحث ميناء بورسعيد، من ضبط محاولة تهريب كمية من الملابس المموهة المحظور استيرادها أو تداولها، طبقًا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 151 لسنة 2015 وتعليمات وزارة الدفاع بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الأمنية.

وبناءً على الإخبارية السرية المقدمة من مباحث بورسعيد وعصام صالح مدير إدارة الإستخبارات وإدارة ساحة الصفا والمروة بوجود أصناف محظورة ومخالفة للمستندات ضمن مشمول حاوية رقم OOLU9031925 قادمة من الصين بيان جمركي رقم 1302 لسنة 2020 مجمع المنطقة الحرة باسم شركة ص. ا. م ومخزنة بساحة الصفا والمروة ومشمولها طبقا للمستندات عبارة عن 206 طرد ملابس جاهزة بوزن 13 طن و30 كيلو جرام.

وتم تشكيل لجنة برئاسة محمد مصطفى مدير إدارة، وطارق حسن رئيس قسم مكافحة ووليد الزند مكافحة ومحمد كمال مكافحة ومحمد أسامة عبد اللطيف ومحمود ممدوح مراجعى الحركة للمعاينة الفعلية، فتبين وجود 1260 قطعة سويتر مموه محظور استيراده، ولم يقر عنها صاحب الشأن ضمن البضائع الواردة.

وقرر يسرى رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.

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