أبومازن يعرب عن تضامنه مع الشعب اللبناني عقب انفجار بيروت

أعرب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبومازن)، عن وقوفه وتضامنه مع القيادة اللبنانية والشعب اللبناني عقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.وقدم الرئيس باسمه وباسم الشعب الفلسطيني، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، تعازيه الحارة إلى القيادة اللبنانية والشعب اللبناني في ضحايا الانفجار، متمنيا لهم الرحمة، وللجرحى الشفاء العاجل، معربا عن استعداد فلسطين لتقديم كل المساعدة المطلوبة للأشقاء في لبنان.