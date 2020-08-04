حققت إنجازا كبيرا في تطوير علاج السرطان.. معلومات عن الدكتورة مي صبري

استعرضت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال عددها التاسع عشر الشهري من مجلة "مصر معاك" بروفايل حول الدكتورة مي صبري، وهي إحدى المصريات ‏المغتربات للإنجاز الكبير التي حققته في الخارج، باختيارها عضوًا بالمجلس الاستشاري العلمي ‏بشركة «‏Zelluna Immunotherapy»، المهتمة بتطوير علاجات للسرطان وتخفيف الألم.‏‎وتتضمن البروفايل أبرز المعلومات حول الدكتورة مي صبري كإحدى المصريات التي حققت نجاحًا كبيرًا بالخارج وهي التالي:- تُعد الدكتورة مي صبري من أقدم زملاء الأبحاث في مركز علاج الخلايا والجينات والأنسجة في ‏جامعة كلية لندن «‏‎ NK cell biology‏-‏University College London‏»، وشاركت ‏زملاءها في تقديم رؤيتها وفهمها للخلايا الفتاكة الطبيعية، واستخدامها المحتمل في علاج ‏السرطان، وذلك من خلال المنحة المقدمة من مؤسسة القلعة للمنح الدراسية الخاصة بدراسة ‏استجابة الخلايا الطبيعية في استئصال الورم‎.‎- نالت براءة الاختراع في اكتشاف آلية لتنشيط الخلايا الفتاكة الطبيعية لاستخدامها في علاج المناعة، وبعد الدكتوراه استمرت في ممارسة دراسة علم تسلسل الجينوم في كلية الطب ‏بجامعة هارفارد ومعهد هوبريخت؛ حيث تعمل على تحويل الجينات المسببة للأورام السرطانية ‏إلى جينات لاحتواء الورم، وتشارك حاليا في الأبحاث التي تهدف إلى إيجاد دواء يساعد في علاج ‏السرطان، في ظل هذا الصراع الذي يمر به العالم مع جائحة لا يمكن السيطرة عليها.‏‏وأكدت وزارة الهجرة، أن مصر ستظل زاخرة بالكنوز البشرية في كل مكان حول العالم، وهناك الكثير من النماذج الناجحة ‏والمبهرة في كل مجال وتخصص، وفي مجلة "مصر معاك" نحاول دائمًا تسليط الضوء على جواهرنا حول العالم.‏