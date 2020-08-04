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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 43 قضية تموينية على مدار 3 أيام بأسوان

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:20 م
ضبط قضية تموينية
ضبط قضية تموينية
أسوان_إسراء توفيق
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شنّ ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية مكثفة لضبط المخالفات ومحاربة ظاهرة الغش التجاري بجميع الأسواق على مستوى المحافظة، على مدار 3 أيام.

وأسفرت جهود الحملة على مدار 3 أيام عن ضبط 43 قضية تموينية متنوعة، وهم كالتالي: 15 قضية مخالفات المخابز البلدية، و8  قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، إضافة إلى 20 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، وتحررت المحاضر اللازمة للمخالفين، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الحملات التموينية بالأسواق، فضلًا عن السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج المواد المخدرة.

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