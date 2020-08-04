ضبط 43 قضية تموينية على مدار 3 أيام بأسوان

شنّ ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية مكثفة لضبط المخالفات ومحاربة ظاهرة الغش التجاري بجميع الأسواق على مستوى المحافظة، على مدار 3 أيام.وأسفرت جهود الحملة على مدار 3 أيام عن ضبط 43 قضية تموينية متنوعة، وهم كالتالي: 15 قضية مخالفات المخابز البلدية، و8 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، إضافة إلى 20 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، وتحررت المحاضر اللازمة للمخالفين، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الحملات التموينية بالأسواق، فضلًا عن السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج المواد المخدرة.