«البدوي» لرئيس اتحاد عمال لبنان: انفجار بيروت سيزيد من تكاتف اللبنانيين

بعث مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، الأمين العام للاتحاد العربي للتعليم والطباعة والإعلام، رسالة تعزية إلى الدكتور بشار الأسمر رئيس الاتحاد العمالي اللبناني وأعضاء المجلس في ضحايا الانفجار الذي وقع اليوم الثلاثاء، داخل مرفأ بيروت.وأكد البدوي في رسالته أنه لديه ثقة بأن الدماء الزكية لشهداء هذا الحادث الأليم لن تذهب سدي بل ستكون دافع للشعب اللبناني بأن يتكاتف ويقف صفا واحدا لتخطي الأزمة الاقتصادية التي عانى منها مؤخرا، والتصدي لكل من يحاول النيل من هذا الشعب القوي الساعي دائما إلى الاستقلال والحرية.واختتم البدوى رسالته متمنيا الشفاء العاجل لمصابي الحادث الأليم.أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن، منذ قليل، أن عدد القتلى جراء تفجيري بيروت وصل حتى الآن إلى 50 قتيلا و2750 مصابا على الأقل، وفقا لقناة العربية.