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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«البدوي» لرئيس اتحاد عمال لبنان: انفجار بيروت سيزيد من تكاتف اللبنانيين

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:19 م
مجدي البدوي نائب
مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر
دعاء جابر
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بعث مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، الأمين العام للاتحاد العربي للتعليم والطباعة والإعلام، رسالة تعزية إلى الدكتور بشار الأسمر رئيس الاتحاد العمالي اللبناني وأعضاء المجلس في ضحايا الانفجار الذي وقع اليوم الثلاثاء، داخل مرفأ بيروت.

وأكد البدوي في رسالته أنه لديه ثقة بأن الدماء الزكية لشهداء هذا الحادث الأليم لن تذهب سدي بل ستكون دافع للشعب اللبناني بأن يتكاتف ويقف صفا واحدا لتخطي الأزمة الاقتصادية التي عانى منها مؤخرا، والتصدي لكل من يحاول النيل من هذا الشعب القوي الساعي دائما إلى الاستقلال والحرية.

واختتم البدوى رسالته متمنيا الشفاء العاجل لمصابي الحادث الأليم.

أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن، منذ قليل، أن عدد القتلى جراء تفجيري بيروت وصل حتى الآن إلى 50 قتيلا و2750 مصابا على الأقل، وفقا لقناة العربية.

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