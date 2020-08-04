أنجلينا جولي تخطف الأنظار في ظل تفشي كورونا (صور)

خطفت إطلالة نجمة هووليود العالمية أنجلينا جولي، الأنظار أثناء ظهورها الأخير للتسوق مع ابنها نوكس، البالغ من العمر 12 عامًا.وحسب صحيفة ذا صن البريطانية ظهرت أنجلينا جولي، بإطلالة بسيطة ارتدت من خلالها سترة بنية كبيرة الحجم تم وضعها فوق تنورة طويلة بيضاء اللون، كما استعانت بحقيبة يد صممتها جابرييلا هيرست، تحمل اسم المغنية والناشطة الحقوقية نينا سيمون.وظهرت جولي، ملتزمة بالإجراءات الاحترازية لتفشي وباء كورونا المستجد عالميًا، وارتدت هي وطفلها أقنعة طبية واقية للوجه.يأتي هذا الظهور بعد تداول أنباء عن اجتماع سري جمع بين أنجلينا جولي وزوجها المنفصل براد بيت في قصرها، الذي تبلغ تكلفته 24 مليون دولار، حيث يتشارك الثنائي في جميع الأمور المتعلقة بأبنائهما فيفيان ونوكس، وكذلك جون، 14 عامًا، زهارا، 15 عامًا، باكس، 16 عامًا، ومادوكس، 18 عامًا.