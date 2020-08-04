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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«التخطيط»: 1.5 مليار جنيه لتأمين المحافظات من أخطار السيول

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:19 م
الدكتورة هالة السعيد،
الدكتورة هالة السعيد،
أميرة ممدوح
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كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة رصدت 1.5 مليار جنيه لاستكمال مشروعات تأمين وحماية محافظات الجمهورية من أخطار السيول، فى محافظات قنا، والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء، وسوهاج، وذلك خلال موازنة العام المالى الحالى 2020- 2021.

وأشارت الوزارة، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى تخصيص 400 مليون جنيه لاستكمال أعمال حماية البنية الأساسية من أخطار السيول وإنشاء كبارى وأعمال صناعية بمحافظة قنا، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها منتصف العام المقبل 2021، مضيفة أن حجم المخصصات التى رصدت للمشروع خلال العام المالى الماضى 2019-202 بلغت 70 مليون جنيه أنفق منها 68.6 مليون جنيه بمعدل إنفاق مالى سنوى 98%.

وأضافت الوزارة، أن المشروعات شملت أيضًا استكمال إنشاء سداد وبحيرات للحماية من أخطار السيول بمحافظة البحر الأحمر بالتعاون مع مصلحة الرى، بتكلفة قدرها 915 مليون جنيه، على أن يتم الانتهاء من أعمال المشروع بالمناطق الواقعة على مخرات السيول بنهاية يونيو المقبل 2021، موضحه أنه تم رصد 250 مليون جنيه للمشروع خلال العام المالى الماضى 2019-2020 بمعدل إنفاق مالى سنوى 100%، كما رصدت الحكومة 21 مليون جنيه من أجل حماية مركز ساقلتة بمحافظة سوهاج من أخطار السيول.

كما لفتت الوزارة، إلى استكمال أعمال إنشاء سداد إعاقة وبحيرات صناعية لحماية القرى بمحافظتى شمال وجنوب سيناء الأكثر تعرضًا لمخاطر السيول بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه، وذلك بهدف تحويل مجرى السيول وإعادة استخدامها فى أغراض الرى.

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