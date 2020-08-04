الرئيس العراقي يؤكد لنظيره اللبناني تضامن بلاده مع لبنان

أجرى الرئيس العراقي برهم صالح، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون، أكد فيه تضامن العراق حكومة وشعبًا مع لبنان ووقوفه إلى جانب شعبه، إثر الانفجار الذي تعرضت له العاصمة بيروت.وأعرب الرئيس، بحسب بيان رئاسي أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، عن تعازيه لعوائل الشهداء وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.من جانبه، أثنى الرئيس عون على موقف الرئيس صالح، مثمنًا موقف العراق ومشاعر الأخوّة بين الشعبين.