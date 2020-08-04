محافظ مطروح: لا صحة لتحويل النادي الاجتماعي إلى مشروع سياحي استثماري

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساء اليوم الثلاثاء، النادى الاجتماعى بمرسى مطروح "بيت العائلة المطروحية"، مشيدا بأعمال التطوير والأنشطة بالإضافة إلى دوره الاجتماعى والرياضي والثقافي والترفيهى وكمتنزه لأبناء المحافظة.وأكد محافظ مطروح حرص المحافظة تعظيم موارد المحافظة لصالح أبناء مطروح، مشيرا إلى أنه لا صحة لما ورد حول تحويل النادى لمشروع سياحي استثماري ولا مساس بالنادى وإنما العمل على تنمية موارده والحفاظ عليه بما يعود بمزيد من النفع.وطمأن محافظ مطروح جميع أهالي مطروح وأعضاء النادى، مشيرا إلى العمل على تقديم مزيد من الدعم في استكمال أعمال التطوير بما يليق باستقبال النادى لأهالي المحافظة.