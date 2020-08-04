عضو «رجال الأعمال» يؤكد أهمية الاصطفاف الوطني لاستقرار لبنان

تقدم محمد المنزلاوي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، مرشح حزب مستقبل وطن لمجلس الشيوخ على المقعد الفردي بالقاهرة، بخالص العزاء والمواساة للأشقاء في لبنان وأسر ضحايا الانفجار الذي شهدته العاصمة بيروت مساء الثلاثاء، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين واستقرار لبنان الشقيقة.وقال المنزلاوي إن وحدة الصف بين الشعب اللبناني والقيادة السياسية والمؤسسات الوطنية تمثل مرحلة فارقة لاستقرار لبنان أمنيا واقتصاديًا والخروج من أزماته، مضيفًا: «لبنان قلب العروبة النابض وستظل مصر وشعبها داعمة للأشقاء فلا تحرمونا من لبنان».أشار إلى حرص الشعب المصري والقيادة السياسية والحكومة على أمن وسلامة واستقرار لبنان، داعيًا إلى الاصطفاف الشعبي لدعم المصالح الوطنية اللبنانية وخروج الاقتصاد اللبناني من أزمته الحالية.