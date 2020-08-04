وزير التعليم يكشف سبب حدوث خطأ فى نتيجة اللغة العربية

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما تردد عن وقوع خطأ في نتيجة اللغة العربية لطلبة الثانوية العامة، قائلا إن موقع الوزارة ليس فيه مشكلة ولا خطأ، وإنما الخطأ نتيجة محاولة المواقع الصحفية عرض النتيجة بشكل آخر.وأضاف "شوقي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن قاعدة البيانات تنشر مباشرة على الموقع، وهي صحيحة، بينما المواقع الصحفية أثناء إعداد طريقة العرض، أحد المهندسين أخطأ في تحديد عدد الأرقام بعد العلامات العشرية، وهو ما تسبب في الخطأ وتم إصلاحه.واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020. ومن المنتظر عقد امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة في 22 أغسطس، وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها في الدور الأول، حيث يتم توفير التعقيم اللازم للجان وأدوات التطهير، والكمامات وكل ما يحتاج إليه الطالب، في ظل الضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد.