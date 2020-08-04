مفتى الجمهورية يدين تفجيرات بيروت.. وينعى ضحايا الحادث الأليم

أدان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بشدة التفجير الإرهابي بالعاصمة اللبنانية بيروت والذي أدى لسقوط العشرات من القتلى والمصابين.وأكد مفتي الجمهورية في بيانه مساء اليوم الثلاثاء، رفض الشريعة الإسلامية القاطع لجميع ألوان الاعتداء على الآمنين والأبرياء، وتحريم الدين الإسلامي الحنيف لكل أشكال الاعتداء على النفس البشرية بالذبح أو القتل أو الخطف أو الترويع أو السرقة أو أي شكل من أشكال إيذائها باعتباره من أبشع أنواع الجرائم التي تستوجب أشد العقوبات في الدنيا والآخرة.وتقدم المفتي بخالص العزاء والمواساة للبنان الشقيقة قيادة وحكومة وشعبًا ولأسر ضحايا الحادث الإرهابي الأليم، سائلا المولى عز وجل أن ينعم بالاستقرار والرخاء للبنان الشقيقة.