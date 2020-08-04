إسرائيل تعرض تقديم مساعدات إلى لبنان

عرض الاحتلال الإسرائيلي تقديم مساعدات طبية وإنسانية إلى لبنان بعد التفجيرات الضخمة التي وقعت في بيروت مساء اليوم.وقدمت إسرائيل ذلك العرض إلى لبنان، عبر مصادر أمنية ودبلوماسية دولية، وبتوجيهات من بيني جانتس وزير جيش الاحتلال ورئيس الوزراء البديل، وجابي أشكنازي وزير الخارجية الإسرائيلية، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.ونفى مصدر مسؤول لدى الاحتلال الإسرائيلي أن يكون لتل أبيب صلة بذلك التفجير.ووقع انفجار ضخم، مساء اليوم، في مستودع لمواد شديدة الانفجار تم مصادرتها منذ عام 2014، في ميناء بيروت.وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 25 شخصا، وإصابة 2500 أخرين، حتى الآن. فيما توجه حسان دياب، رئيس الحكومة اللبنانية، بنداء إلى" الدول الصديقة" لتقديم المساعدات إلى لبنان.في السياق ذاته، أكد مكتب سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني السابق، أن الأخير بخير، ولم يصاب جراء الانفجار القريب من منزله.