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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حسان دياب: لبنان يمر بمصيبة وسنحاسب المسئول عن تفجير لبنان

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 09:04 م
حسان دياب
حسان دياب
آية حسني
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قال رئيس وزراء لبنان حسان دياب، الثلاثاء، إن لبنان يمر بمصيبة، عقب تعرض العاصمة لانفجار هائل مساء اليوم.

ودعا دياب الدول الشقيقة والصديقة إلى مساعدة بلاده، مشددا أن الكارثة لن تمر دون محاسبة المسؤول عنها.

وتابع: "المتسبب في الكارثة يجب أن يدفع الثمن"، كاشفا أن المستودع الذي وقع فيه الانفجار خطير وموجود منذ 6 سنوات.

من جانبه أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن منذ قليل عن تسجيل 30 قتيلا و2500 اصابة جراء تفجيرات بيروت مساء اليوم.

ووقع انفجار ضخم، مساء الثلاثاء، في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، وقالت وسائل إعلام لبنانية إن المعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية.

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