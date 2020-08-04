رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البيت الأبيض يراقب تطورات انفجار بيروت

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 09:04 م
كايلي ماكناني
كايلي ماكناني
أ ش أ
طباعة
قالت السكرتيرة الصحفية للإدارة الأمريكية، كايلي ماكناني، إن البيت الأبيض يراقب تطورات انفجار بيروت.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لماكناني، نقلتها شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء.

بدورها، ذكرت الخارجية الأمريكية، منذ قليل، أنها "تتابع عن كثب تقارير بشأن انفجار في بيروت".

يذكر أن انفجارًا ضخمًا هز مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، وقالت مصادر إنَّ الانفجار أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، فيما أكد مسئولون لبنانيون سقوط أعداد كبيرة من الجرحى.

وقال وزير الداخلية اللبناني: إن المعلومات الأولية تفيد بأن سبب الانفجار بميناء بيروت يعود إلى أن أحد العنابر كان يحتوي على كميات كبيرة من مادة نترات الأمنيوم شديدة الانفجار، والتي كانت مُصادرة منذ سنوات وفقا لتعليمات السلطات القضائية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتائج الصف الثالث الثانوي 2020.. معرفة نتيجة الثانوية العامة بالتفصيل

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس (اضغط هنا) لمعرفة نتيجتك

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2020 على «الدستور» بالاسم ورقم الجلوس

400 بالإنجليزى و600 بالفيزياء.. أعداد طلاب الثانوية العامة 2020 الحاصلين على الدرجات النهائية

الصور

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

«وسط البلد» دون محتفلين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

«خطأ فادح».. مفاجأة في إحصائيات نتيجة الثانوية العامة 2020

رابط بوابة الثانوية العامة الرسمي للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس (اضغط هنا) لمعرفة نتيجتك

استعلم فوراً نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس الآن

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار نجلاء فتحي.. هكذا وقع حليم ورشدي أباظة في غرامي

طقوس هدى سلطان السرية.. لهذا السبب بكت بعد وفاة فاطمة تعلبة

اعترافات سناء جميل: لا أملك مقومات الجمال.. والنقد الموجه لي «هايف»

تدريبات نفسية قاسية.. كيف تستعد مديحة كامل لأدوارها بالامتناع عن هذه الأشياء؟

نجم الساعة

أسرار نجلاء فتحي.. هكذا وقع حليم ورشدي أباظة في غرامي

منوعات

رابط مباشر.. نتيجة الثانوية العامة 2020 | التقديم في تنسيق الكليات الصف الثالث

كشوفات نتيجة الثانوية العامة 2020 كاملة.. رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي بالجلوس

الثانية مكرر فى الثانوية: الصلاة ودعم الوالدين سر نجاحى (فيديو)

نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر رابط بوابة وزارة التربية والتعليم المصرية

مقالات الرأي
منى رجب
عيد الأضحى بملامح مختلفة
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة ممتعة مع الأدب الرهبانى «1-2»
ثروت-الخرباوى
للإخوان حج البيت الأبيض.. أما النشطاء فتكفيهم السفارة
ماجد حبته
ألمانية لا تشم ذيول الألمان
المزيد

الثقافة

شومان الثقافية تستضيف نداء شرارة فى أمسية موسيقية

الميول الأدبية لأوائل الثانوية العامة

المطربة وجدان تحيي حفلًا غنائيًا.. الأربعاء

السادسة مكرر بالثانوية: «بكتب الرواية والشعر.. وبتمنى أدخل إعلام»