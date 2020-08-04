قالت السكرتيرة الصحفية للإدارة الأمريكية، كايلي ماكناني، إن البيت الأبيض يراقب تطورات انفجار بيروت.جاء ذلك في تصريحات صحفية لماكناني، نقلتها شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء.بدورها، ذكرت الخارجية الأمريكية، منذ قليل، أنها "تتابع عن كثب تقارير بشأن انفجار في بيروت".يذكر أن انفجارًا ضخمًا هز مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، وقالت مصادر إنَّ الانفجار أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، فيما أكد مسئولون لبنانيون سقوط أعداد كبيرة من الجرحى.وقال وزير الداخلية اللبناني: إن المعلومات الأولية تفيد بأن سبب الانفجار بميناء بيروت يعود إلى أن أحد العنابر كان يحتوي على كميات كبيرة من مادة نترات الأمنيوم شديدة الانفجار، والتي كانت مُصادرة منذ سنوات وفقا لتعليمات السلطات القضائية.